Верховный суд Малайзии провел первое слушание по делу об умышленном убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. На скамье подсудимых 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя процесса Мухаммада Искандера Ахмада, адвокатам подсудимых были переданы документы, в том числе заключения судебно-медицинской экспертизы, а также результаты токсикологического исследования.

Следующее слушание должно состоятся в женской тюрьме города Каджанг (провинция Селангор). Заседание было перенесено туда из города Шах-Алам по соображениям безопасности.

Напомним, в конце мая дело двух обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама было передано в Верховный суд Малайзии. Им грозит смертная казнь.

Мужчина, которого называют братом Ким Чены Ына, скончался 13 февраля, после того как в аэропорту Куала-Лумпура ему распылили в лицо отравляющее вещество VX. Под подозрением оказались северокорейские спецслужбы.

КНДР отрицает факт убийства Ким Чен Нама, заявляя, что скончавшегося звали, как указано в его паспорте, Ким Чхоль. Также северокорейские власти утверждают, что мужчина умер не от яда, а от сердечного приступа.

Ким Чен Нам — единокровный старший брат действующего главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Он считался наиболее вероятным преемником лидера КНДР Ким Чен Ира. Однако после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту якобы «для посещения Диснейленда», которое он обещал четырехлетнему сыну, следовавшему вместе с ним, Ким Чен Нам подвергся опале и лишился всех официальных постов.

Последние годы проживал в Макао, Малайзии и Сингапуре.