Суд Малайзии приступил к рассмотрению дела об убийстве брата главы КНДР
Верховный суд Малайзии провел первое слушание по делу об умышленном убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. На скамье подсудимых 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя процесса Мухаммада Искандера Ахмада, адвокатам подсудимых были переданы документы, в том числе заключения судебно-медицинской экспертизы, а также результаты токсикологического исследования.
Следующее слушание должно состоятся в женской тюрьме города Каджанг (провинция Селангор). Заседание было перенесено туда из города Шах-Алам по соображениям безопасности.
Напомним, в конце мая дело двух обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама было передано в Верховный суд Малайзии. Им грозит смертная казнь.
Мужчина, которого называют братом Ким Чены Ына, скончался 13 февраля, после того как в аэропорту Куала-Лумпура ему распылили в лицо отравляющее вещество VX. Под подозрением оказались северокорейские спецслужбы.
КНДР отрицает факт убийства Ким Чен Нама, заявляя, что скончавшегося звали, как указано в его паспорте, Ким Чхоль. Также северокорейские власти утверждают, что мужчина умер не от яда, а от сердечного приступа.
Ким Чен Нам — единокровный старший брат действующего главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Он считался наиболее вероятным преемником лидера КНДР Ким Чен Ира. Однако после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту якобы «для посещения Диснейленда», которое он обещал четырехлетнему сыну, следовавшему вместе с ним, Ким Чен Нам подвергся опале и лишился всех официальных постов.
Последние годы проживал в Макао, Малайзии и Сингапуре.