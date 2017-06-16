Подмосковная полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и двух легковых автомобилей, которое произошло в пятницу 16 июня в Балашихе, в результате аварии пострадали четыре человека, сообщили «Известиям» в ГУ МВД.

«По предварительной информации, у нас четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП были госпитализированы 13 пассажиров.