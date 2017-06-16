Фронтмен американской группы Kiss Джин Симмонс неожиданно объявил себя автором знаменитого жеста, знакомого всем рокерам: музыкант намерен запатентовать «козу». Он уже обратился в Ведомство по патентам и товарным знакам США, сообщив, что именно он впервые использовал жест из указательного пальца и мизинца в 1974 году.

Однако еще в 1966 году «коза» появилась на обложке сингла The Beatles Yellow Submarine/Eleonor Rigby, и демонстрировал его сам Джон Леннон.

В 1969 году «коза» оказалась на обложке альбома группы Coven.

Популяризировал «козу» и навсегда сделал ее символом хэви-метала певец Ронни Джеймс Дио.

Также этот жест описывается в романе Брэма Стокера «Дракула», вышедшем в 1897 году.