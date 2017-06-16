Большинство россиян — 62% поддерживают идею сделать День отца официальным праздником, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно приведенным данным, против появления нового праздника высказались 36% опрошенных.

Что касается даты празднования, 30% респондентов заявили, что это не имеет значения. Еще 16% решили, что День отца стоит отмечать, как и в большинстве стран мира в третье воскресенье октября. Такое же количество респондентов — 16 % высказались за проведение праздника в последнее воскресенье октября. Эта дата близка ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского.

Всего исследователи опросили порядка 1200 россиян старше 18 лет.