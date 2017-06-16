Китайской полиции удалось выяснить, что взрыв у ворот детского сада в провинции Цзянсу на востоке КНР устроил 22-летний мужчина. Он привел в действие самодельную бомбу.

Напомним, в результате трагедии погибли 8 человек, еще 65 получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

По сообщениям китайского телевидения, преступник скончался в результате взрыва.

Утром полиция квалифицировала произошедшее как «уголовное преступление».

Подозреваемый из-за вегетативной дисфункции взял в своем учебном заведении академический отпуск и подрабатывал неподалеку. В квартире, которую он снимал, полиция нашла вещества для изготовления взрывчатки. Стены квартиры были исписаны словами «смерть», «умереть» и тому подобными.

Дело объявлено раскрытым, однако мотивы преступника не сообщаются.