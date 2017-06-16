Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил кабмину продумать переезд МЭР, Минкомсвязи, Минпромторга и Минстроя из 16 зданий в центре Москвы в «Москва-сити».

«Такой проект действительно есть. Детали прорабатываются», — сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, передает «Коммерсант».

Прорабатывать идею переезда ведомств поручено первому зампреду правительства Игорю Шувалову, министру экономики Максиму Орешкину и главе министерства финансов Антону Силуанову.

Переезд может состояться в следующем году.

Министры, инициировавшие эту идею, пояснили, что она обусловлена как организационными задачами, так и стремлением сэкономить, в том числе, на тратах на ремонт. Кроме того, кабмин надеется сократить траты за счет уменьшения площадей, которые используются для работы ведомств.