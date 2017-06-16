Санитарные службы ввели карантин в Новобурасском районе Саратовской области, где вывили вспышку заболевания у крупного скота бруцеллезом.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», вирус был выявлен в одном из подсобных хозяйств. В рамках ликвидации очага инфекции в ближайшее время будет проведен ряд мероприятий.

Бруцеллез — зооантропонозная инфекция, передающаяся человеку от больных животных через мясо и молоко, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека. Основными причинами возникновения и распространения подобных болезней являются отсутствие контроля за перемещением скота, несвоевременная сдача больных животных на убой, несанкционированное приобретение и ввоз больных животных из других регионов, рост числа нападений животных на людей, а также отсутствие системной работы по иммунизации животных.