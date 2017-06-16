Астрономам удалось получить новые фотографии центральной части туманности Ориона, и обнаружили внутри гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, сообщается в статье журнала Astrophysical Journal.

Ученые рассказали, что облако похоже по форме на изогнутый меч.

«Мы до сих пор далеко не полностью понимаем то, как облака газа «схлопываются» и формируются новые звезды нашей Галактики. Аммиак в этой туманности <...> помогает нам следить за движением этих плотных облаков звездных «стройматериалов» и измерять их температуру. Это крайне важно для определения того превращаются ли они в звезды», — рассказала Рэйчел Фризен из университета Торонто (Канада).

Фризен и ее коллеги, следя за движением молекул аммиака и других газов внутри туманности Ориона, изучали один из самых активных регионов этих «звездных яслей» – пояс Гулда. Он представляет собой цепочку из нескольких молодых звезд и скоплений газа, внутри которых, по мнению астрономов, прямо сегодня формируются зародыши светил.

Туманность, или облако Ориона расположено в примерно 1500 световых годах от Земли. Здесь формируются сотни молодых звезд, некоторые из которых обладают достаточно необычным обликом и свойствами.