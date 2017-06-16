СУ СКР по Оренбургской области проводит проверку по факту обнаружения мужчины, после пожара в административном здании на улице Томилинской в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники экстренных служб обнаружили и передали бригаде скорой помощи 40-летнего мужчину. С ожогами он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

По предварительным данным, пожар произошел после взрыва газа. Следователи полагают, что возможно допущено нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.