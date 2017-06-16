На дороге Тюмень — Каменка столкнулись автомобиль и микроавтобус, перевозивший рабочих. В ДТП возле села Кулаково погибли трое, еще четверо пострадали.

По предварительным данным, водитель легковой машины выехал на встречную полосу. Как передает ИА «Ура.ру», на трассе в момент трагедии проводились дорожные работы.

Водитель иномарки и один из пассажиров микроавтобуса скончались на месте. Еще один человек умер ночью в больнице. Управлявший легковым автомобилем, по информации ГИБДД, в 2016 году был лишен прав за пьяную езду.