Археологи обнаружили в центре Москвы древние орудия труда эпохи мезолита и неолита, сообщается на сайте столичной мэрии.

При замене коммуникаций на Сретенке ученые нашли кремниевый резец эпохи неолита (V-III тыс. лет до н. э.), а при работах на Покровском бульваре обнаружили скребок эпохи мезолита (VII тыс. лет до н.э.).

По словам ученых, такая древняя находка очень важна. Она подтверждает теорию об освоении восточно-европейских территорий еще в ранние времена.

Оба предмета были обнаружены в более позднем культурном слое возрастом в 400-500 лет. Предположительно они попали туда в ходе земляных работ.

Сейчас находки изучают эксперты.