Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну выразил мнение, что проблема сращивания властных и бизнес структур в России стоит гораздо менее остро, чем 20 лет назад.

«Сейчас, как мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-х или в начале 2000-х», — сказал российский президент, отметив, что сейчас существует куда более сложная задача — сократить разницу в доходах между богатыми и бедными.

Он отметил, что в 2000 году за чертой бедности находились около 40 млн россияне. Сейчас эта цифра уменьшилась вдвое.

Накануне во время «Прямой линии» Путин отмечал, что уровень заработной платы между молодыми и опытными специалистами не должны отличаться в несколько раз.

Четырехсерийный документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с 12 по 15 июня на канале Showtime.