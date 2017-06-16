Американский режиссер Оливер Стоун во время съемок документального фильма о Владимире Путине, попытался срежиссировать сцену первой встречи с президентом России, однако Путин поступил по-своему.

«Я представляю дело так, будто мы не знаем друг друга. Как будто мы несколько месяцев не виделись», — сказал Стоун Путину.

Но президент РФ повел себя совсем не по сценарию. Когда съемка началась, вместо того, чтобы выйти к ожидающему его режисеру в центр зала, российский президент остался в коридоре, подмигнув на камеру.

«Он ушел на другую встречу», - разочарованно говорит Стоун, не видя российского лидера.

В этот момент Путин появился в зале с двумя чашками кофе.

«Кофе, сэр!» — произнес он.