Хорватский защитник Йозо Шимунович, выступающий за шотландский «Селтик», попал в сферу интересов московского «Спартака».

Как сообщает британское издание Daily Mail, в услугах 22-х летнего футболиста также заинтересованы английские клубы. В их числе «Ньюкасл», «Бернли» и «Хаддерсфилд».

Представитель Шимуновича Зоран Крнета сообщил, что к его подопечному постоянно проявляют интерес разные команды, однако пока конкретных предложений пока не поступало.

Отмечается, что примерная трансферная стоимость футболиста составляет £8 млн. Контракт Шимуновича с шотландцами рассчитан до 2020 года.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 33 матча за «Селтик», в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram