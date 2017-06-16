В Японии подсудимый во время заседания суда совершил нападение на сотрудников полиции и двоих ранил, сообщает телеканал NHK.

Как уточняется, нападавший нанес полицейским раны в районе лица и спины. Сотрудники правопорядка госпитализированы их жизни вне опасности.

Во время слушания приговора мужчина, обвиняемый по статье «совершение действий, причиняющих беспокойство другим людям», напал на находившихся рядом сотрудников полиции.

Сообщается, что мужчина смог пронести в суд нож и резак. После нападения он был арестован прямо в зале судья, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.