Трехэтажный жилой дом загорелся на востоке Лондона. Это произошло спустя два дня после крупного пожара в Grenfell Tower на западе британской столицы. Тогда в огне погибло 17 человек.

Как сообщает Daily Express, в пожарную службу поступило около 36 звонков от жителей района Шедвелл на востоке города. Пожарные выехали на место ЧП, сейчас они борются с возгоранием.

Пожарные боролись с пламенем, которое вспыхнуло на крыше около часа. Никто не пострадал. Следователи устанавливают причину ЧП.

Напомним, пожар в высотном доме на западе Лондона произошел 13 июня. Опасности подверглись около 120 семей. Сейчас жителей многоэтажки эвакуировали, они временно живут в церквях и общественных пунктах.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона произошел в ночь на среду, 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания. В результате ЧП погибло 17 человек. По предварительным данным, еще 40 могли пропасть без вести. В медучреждениях Лондона остаются почти 40 человек.