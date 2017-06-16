13 человек были госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в подмосковной Балашихе.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел на перекрестке. По предварительным данным, виновным в столкновении стал водитель маршрутки, который выскочил на красный свет.

Уточняется, что микроавтобус следовал по 110 маршруту. В салоне находилось 18 человек.

Обстоятельства ДТП выясняются.