В Нижнем Тагиле на Выйском пруду 24 июня начнется чемпионат по рыбной ловле. Водоем разделят на зоны, исходя из количества спортсменов. Каждый будет примерно по 10-15 м с одинаковыми условиями рельефа дня, глубины и растительности, говорится в правилах соревнований.

Участники за все их время получат четыре сигнала: первый - о входе в сектор, второй - о начале ловли, третий будет подан за пять минут до финиша, а четвертый – на самом финише. Еще одно условие соревнований – бесшумное передвижение спортсменов, без привлечения внимания других участников, сообщает ресурс ТагилСити.Ру.

Победителя выберут по весу улова. Засчитывать будут любую рыбу, независимо от ее размера. Организаторы чемпионата обещают отпустить обратно всё пойманное во время его проведения.