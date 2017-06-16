Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок детских оздоровительных лагерей в 2017 году выявили 8,6 тыс. нарушений, сообщается на сайте ведомства.

«Во время контрольно-надзорных мероприятий (в 2017 году) было выявлено 8,6 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических требований, касавшихся организации питания, размещения детей<…> и нарушений при контроле за организацией водоснабжения. Специалисты Роспотребнадзора контролируют устранение нарушений», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в рамках первой оздоровительной смены свою работу начали примерно 39 тыс. учреждений, в которые заехали более 2,7 млн детей. К началу сезона летнего детского отдыха не были готовы 290 учреждений, но не исправили ошибки и не открылись только пять лагерей.

Уточняется, что специалисты ведомства провели 8,5 тысячи проверок соблюдения требований к условиям оздоровительного отдыха детей.

Деятельность всех летних лагерей и оздоровительных организаций, начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора, приостановлена.