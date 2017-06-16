Росгидрометцентр сделал прогноз на последний рабочий день уходящей недели: синоптики преупреждают, что в Москве продолжит царствовать циклон по имени Карл, пришедший в столичный регион с Баренцева моря и принесший с собой холодный арктический воздух. Температура поэтому вряд ли поднимется высоко — максимум до 15–17 градусов тепла, а усугубится несвойственная середине июня прохлада дождем.

Впрочем, с завтрашнего дня, 17 июня, в столицу придет долгожданное потепление до 18–20 градусов, за которое «отвечает» медленно движущийся в центральную часть России скандинавский антициклон. Он развеет облака и наконец-то избавит Москву от дождей — по крайней мере, временно.

В воскресенье, 18 июня, станет еще теплее — воздух прогреется до 21–23 градусов тепла. Синоптики обещают, что летняя погода продержится до конца следующей недели.

Такой прогноз особенно приятно выглядит по контрасту со вчерашним днем: 15 июня в Москве была зафиксирована самая низкая температура за последние 138 лет (примерно 10 градусов выше нуля).

Климатическая норма для первой половины июня — 15,3 градуса со знаком «плюс» (в нынешнем году было в среднем на два градуса холоднее). С другой стороны, бывало и хуже: например, в 2011 году последний снег выпадал 29 июня, а нынче только 2 июня.

Синоптики считают, что эти весна и лето кажутся россиянам слишком холодными еще и потому, что в предыдущие годы температура была выше нормы.

В мае глава Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал, что нынешнее лето на протяжении всех трех месяцев в Москве будет «розовым» (это цвет, которым на прогностических картах обозначается редкое и незначительное превышение климатической нормы). По словам эксперта, в целом сезон ожидается комфортным, нежарким и менее дождливым, чем лето-2016.

Впрочем, метеорологи советуют не слишком доверять сезонным прогнозам, ориентируясь только на краткосрчные, сбываемость которых на ближайшие сутки достигает 97%. Самый верный способ не попасть впросак с погодой — это отслеживать почасовые прогнозы, которые размещаются на многих погодных сайтах.