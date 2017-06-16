В результате крупной перестрелки между правоохранителями и членами преступной группировки в Мексике погиб человек, еще четверо получили ранения.

Как сообщает портал Excelsior, столкновение между полицейскими и бандитами произошло в самом центре туристического города Канкун (штат Кинтана-Роо). Сейчас ряд улиц перекрыт для движения. Задержаны несколько преступников, двое из них ранены.

Местные власти сообщают, что ситуация взята под контроль.

За последнее время это уже не первый инцидент со стрельбой в Канкуне. В январе группой неизвестных была атакована прокуратура, тогда погибло четыре человека.