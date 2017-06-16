Жительница села Краснокумского в Ставрополье, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии», получила компенсацию в размере 60 тыс. рублей. Об этом написал сайт Ставрополя 1777.ru.

«На банковский счёт домовладения заявительницы из села Краснокумское уже переведена компенсация в размере 60 тыс. рублей. Пока в край не поступили выделенные для помощи подтопленцам федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также глава Ставрополья совершил рабочую поездку в село Краснокумское Георгиевского района, где встретился с местными жителями, сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее жительница Ставрополья во время «Прямой линии» с президентом сообщила, что жители села, пострадавшие из-за паводков в регионе, не получили компенсации.