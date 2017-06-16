Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис опроверг информацию об увеличении численности американский войск в Афганистане. По его словам, данное решение еще не принималось, передает Reuters.

«Никаких решений не было принято», — сказал Дэвис, отвечая на вопрос о том, что по информации агентства AP, министром обороны США Джеймсом Мэттисом было принято решение об отправке дополнительного контингента в Афганистан. Речь шла, о 4 тыс. военнослужащих.

По данным СМИ, основная часть дополнительных войск должна консультировать и обучать афганские силы безопасности. Остальные займутся уничтожением боевиков.

Ранее президент США Дональд Трамп наделил глава Пентагона Джеймса Мэттиса правом самостоятельно принимать решения относительно численности военных США в Афганистане. Сейчас в исламской республике находится около 8 тыс. американских военнослужащих.