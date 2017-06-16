Более 700 тысяч паломников поклонились мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя за 25 дней их пребывания в Москве, сообщили организаторы паломничества.

Из опубликованной на сайте штаба организаторов статистики следует, что к святыне прикоснулись 733 400 человек. Больше всего верующих зарегистрировано 7 июня, тогда мощам поклонились почти 48 тыс. человек.

Также организаторы попросили паломников не посещать храм Христа Спасителя по субботам, так как из-за большого количества паломников, очередь к святыне составляет порядка 12 часов, тогда как в другие дни не более 3-4 часов.

Мощи будут находиться в Москве до 12 июля. С 13 июля по 28 июля их перевезут в Санкт-Петербург.