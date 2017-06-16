За сутки уровень воды в реке Иртыш в районе Усть-Ишима понизился на 1 см, ожидается дальнейшее понижение. Постепенно вода уходит и с затопленных огородов в Омской области.

Самая сложная ситуация в населенном пункте Слободчики, где затоплено 12 огородов, передает РИА «Омск-информ». В Тарском районе уровень Иртыша понизился на 3 см и составляет 552 см.

Как ранее писали «Известия», в начале июня в Омской области были затоплены более 100 приусадебных участков. Больше всего пострадал Усть-Ишимский район, где 14 населенных пунктов были отрезаны от «большой земли». Борьбу с паводком в регионе вели более 300 человек, было задействовано около 100 единиц техники.