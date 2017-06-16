Сотрудники «Левада-Центра» опросили россиян об их планах на нынешнее лето и выяснили, что 20% респондентов, то есть каждый пятый, вообще не собираются выезжать на отдых, передает «Интерфакс». Впрочем, по этому пункту в сравнении с прошлым годом, когда от летней поездки в отпуск отказались 26% россиян, наблюдается прогресс.

Из того большинства опрошенных, которое собирается провести лето на родине, каждый пятый намерен отдыхать на даче и почти столько же (21%) — заниматься своими делами дома.

Провести отпуск за границей намереваются лишь 4% респондентов, такое же количество россиян выберут в качестве места летнего отдыха крымские курорты, 8% опрошенных хотели бы выехать в другой населенный пункт внутри России (город или село) — и столько же планируют отдых на Черноморском побережье Кавказа.

При этом 19% участников опроса до сих пор не определились со своими планами на летний отпуск.

Еще один вопрос, который задавали респондентам, был связан с летними каникулами их несовершеннолетних детей или внуков. Тут, как выяснилось, тоже преобладает «домашний» вариант отдыха: 41% опрошенных россиян заявили, что дети никуда не поедут. В 18% случаев подрастающее поколение отправят на дачу, каждого десятого — куда-то по России в сопровождении родственников, 8% — на Черноморское побережье Кавказа, 7% — в детский лагерь отдыха, 4% — за границу вместе с родителями.

Опрос был проведен 19–22 мая при участии 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.