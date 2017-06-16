Обстоятельства ЧП в детском саду №50 Петропавловска-Камчатского, один из воспитанников которого попал в реанимацию после катания с горки, устанавливают сотрудники краевого следственного управления СКР.

По словам представителя ведомства, причиной инцидента стала лента, привязанная к металлическому поручню горки. «Ребенок обмотался ею, упал, и лента его придушила», — цитирует источник «РИА Новости».

Пострадавший находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. По итогам проверки краевого СУ СКР будет принято процессуальное решение.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин потребовал, чтобы глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко организовал по факту случившегося с ребенком служебную проверку и принять «соответствующие меры».

«Случай вопиющий! Безопасность детей, находящихся в школах и детских садах, — основная задача и администрации города, и работников учреждений», — заявил Илюхин.

Вскоре после его требования в администрации Петропавловска-Камчатского уведомили, что такая проверка назначена. Иваненко назвал причиной случившегося «проявление халатности в высшей степени».