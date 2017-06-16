На российской яхте Katalexa, задержанной властями КНДР в Японском море, находилось три человека. Об этом пишет «Интерфакс».

«Яхту перегоняли из Тайваня во Владивосток, недавно она вышла из южнокорейского порта Пхохан, в который зашла по пути», — заявил представить яхт-клуба, в который направлялась яхта.

В яхт-клубе о случившемя сообщили родственникам задержанных россиян.

Ранее сообщалось, что МИД РФ проверяет информацию о возможном задержании яхты Katalexa с гражданами России на борту северокорейским судном.