В музыкальном фестивале #ZBFest, который приурочен к Международному дню шампанского и пройдет в севастопольской Балаклаве 4–5 августа, примет участие группа Scooter — один из самых успешных музыкальных коллективов Германии, пишет газета Bild.

Лидер группы Эйч Пи Бакстер заявил, что рассматривает крымский фестиваль только как музыкальное мероприятие и предвкушает встречу со своими многочисленными поклонниками на полуострове. «Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, и не позволим втянуть себя в политику», — заверил он.

Тем не менее сообщение об участии Scooter в фестивале #ZBFest вызвало шквал критики со стороны нескольких политиков ФРГ. Наиболее резко высказалась депутат Европарламента от немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Ребекка Хармс. По ее словам, музыкантам следует стыдиться собственной безответственности, каковой является решение «выступать лишь в интересах своих фанатов» на «крупнейшей базе российского флота в Черном море», «незаконно занятой войсками РФ».

С украинской стороны планы Scooter раскритиковал заместитель генерального прокурора страны Евгений Енин. Он предупредил артистов об уголовной ответственности по украинскому УК за посещение Крыма. «До восьми лет лишения свободы», — напомнил Енин, добавив, что дела по этой статье уже заведены в отношении нескольких иностранных граждан.

Замгенпрокурора Украины также заявил, что концертной деятельностью в Крыму имеют право заниматься только украинские компании. Таким образом, резюмировал он, своим выступлением в Севастополе немецкая группа нарушит сразу две законодательных нормы Украины.

Тем не менее представители Scooter уже подтвердили организаторам фестиваля свое намерение прибыть в Крым через Москву. Кроме них на празднике выступят Сергей Шнуров и группа «Ленинград», Гарик Сукачев и «Бригада С», Дима Билан, «Градусы», Сергей Галанин и другие.

#ZBFest проводится с 2015 года, его задачей является популяризация Крыма как модного туристического направления.