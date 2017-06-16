Служба безопасности Украины предлагает включить в уголовный кодекст страны статью о «пророссийской пропаганде» в украинских СМИ, сообщается на ее официальном сайте со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Грицака.

По его словам, введение уголовной ответственности за пропаганду РФ в украинских изданиях позволит «полностью обезвредить вражескую пятую колонну в информационном пространстве» страны.

Грицак заявил, что Киеву необходимо отразить в УК Украины «адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны», которая ведется в средствах массовой информации.

Кроме того, глава СБУ предложил создать «акт информационного единства журналистов в противостоянии врагу» и сам выразил готовность принять участие в этой работе.

Введение уголовного наказания за позитивное изложение информации о России в украинских СМИ Грицак считает мерой по укреплению «веры в свободу слова и демократию» в стране.