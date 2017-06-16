Гол нападающего турецкого «Бешикташа» Дженка Тосуна в ворота португальской «Бенфики» (3:3) признан лучшим в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Турецкий форвард набрал 41% голосов, опередив хорвата Марио Манджукича из итальянского «Ювентуса», забившего гол в финале турнира в ворота мадридского «Реала», а также мяч Криштиану Роналду во встрече против португальского «Спортинга».

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