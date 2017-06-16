Шведский пенсионный фонд AP7 продал доли в шести компаниях, в том числе в российском «Газпроме» и в американской Exxon. Причиной такого решения стало нарушение этими компаниями Парижского соглашения по климату, по мнению фонда. Об этом написало агентство Reuters.

«С момента последней проверки, проведенной в декабре 2016 года, Парижское соглашение, подписанное в рамках конвенции ООН об изменении климата, является одной из норм, которые мы включаем в свой анализ», — говорится в заявлении фонда.

AP7 продал акции в таких компаниях как ExxonMobil, «Газпром», канадская TransCanada Corp, американские Westar, Entergy и Southern Corp и заявил, что впредь не будет инвестировать в предприятия, которые не соблюдают Парижское соглашение.