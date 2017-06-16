Представительство российского дипломатического ведомства проверяет информацию о предполагаемом захвате приморской яхты судном из КНДР, передает «РИА Новости».

По данным представителя МИД РФ, сведения о захвате судна не поступали напрямую в ведомство. Ранее приморские СМИ опубликовали сообщения о том, что северокорейское судно захватило яхту в северо-западной части Японского моря.

«Все органы задействованы в обеспечении безопасности мореплавания и в проверке инцидента», — говорится в заявлении представителя российского дипломатического ведомства.

Информацию о возможном захвате яхты Katalexa, который якобы был совершен накануне на северо-западе Японского моря, также проверяет Морской координационно-спасательный центр Владивостока. Его представитель в интервью СМИ уточнил, что при проверке задействованы каналы МИД.