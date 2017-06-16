Президент России Владимир Путин заявил, что российско-американская встреча в верхах состоится тогда, когда администрация главы Белого дома Дональда Трампа будет к этому готова.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для документального фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interview) российский лидер подчеркнул, что встреча состоится, когда администрация США «будет готова к практической работе».

«Думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никого не торопим. Президент Трамп будет выстраивать свою позицию с партнерами по ключевым вопросам», — отметил Путин.

Также президент России добавил, что рассчитывает на то, что Трамп изменит свою позицию по Сирии и Украине, когда более подробно ознакомится с ситуацией.

«Я очень рассчитываю на то, что когда он погрузится в существо проблем, он сформирует свое собственное представление о происходящих процессах», — заметил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что надеется на то, что сторонам «удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга».

«Мы хотим услышать аргументы американской стороны сегодня, и не на прессу, а в конструктивном, профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны», — резюмировал Путин.