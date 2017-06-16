На юге Сахалина, где пассажирский поезд столкнулся с находившимся на рельсах КамАЗом, возобновлено железнодорожное движение, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

В сообщении говорится, что движение на перегоне между станциями Заозерное и Пугачево возобновилось с 03.06 мск (11.06 по местному времени). В пресс-службе уточнили, что задержек в расписании движения других поездов из-за инцидента не образовалось.

Автомобильное движение на трассе, по которой ехал столкнувшийся с поездом большегруз с прицепом, также осуществляется в обычном режиме. Пассажиры поезда, локомотив которого был отбуксирован на Озерную, отправились в Южно-Сахалинск на предоставленных «Пассажирской компанией» девяти автобусах в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Напомним, инцидент на железной дороге на юге Сахалина произошел в пятницу в 05.55 по местному времени (около 21.55 четверга) между станциями Заозерное и Пугачево. Водитель за рулем КамАЗа с прицепом не обратил внимания на работающую на железнодорожном переезде сигнализацию и выехал на рельсы, где столкнулся с проходившим в тот момент пассажирским поездом.

Оба человека, находившихся в кабине грузовика, от полученных травм скончались на месте, пассажиры поезда — 180 человек, включая 17 детей, — не пострадали.