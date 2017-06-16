Президент России Владимир Путин заявил, что США вмешивались в выборы в России в 2000-м и в 2012-м годах. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime.

«И в 2000-м, и в 2012-м году, всегда было (вмешательство США в выборы РФ. — Ред.). Но в 2012-м особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться», — сказал он.

Путин добавил, что Соединенные Штаты вмешивались в процесс выборов через сотрудников посольств.

По словам президента, многие партнеры РФ «живут в каком-то своем мире и часто не понимают реальных процессов, происходящих в других странах, в том числе и в России».