В Главном управлении МЧС по Татарстану заверили, что пожар на Казанском пороховом заводе, сигнал о котором поступил сегодня в 02.45 по местному времени, не угрожает населению столицы республики.

На данный момент возгорание удалось локализовать, говорится в сообщении, размещенном на сайте экстренной службы. «Для ликвидации последствий происшествия привлекалось всего 99 человек и 34 единиц техники, в том числе от МЧС России — 96 человек и 25 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Пожар начался в одном из отдельно стоящих зданий на территории порохового завода, который находится на улице Первого мая в столице Татарстана.

По сигналу о возгорании на место происшествия выехали подразделения Специального управления Федеральной противопожарной службы №35 МЧС России и силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №3. Когда пожарные прибыли на завод, огонь уже охватил 300 квадратных метров.

В республиканском управлении МЧС заверили, что специалисты ведут мониторинг окружающей среды в связи с ее возможным загрязнением продуктами горения.