СК России по Московской области проверит информацию о том, что в результате ДТП погиб ребенок, в крови которого якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, передает «Газета.Ru».

ДТП произошло 23 апреля в городе Железнодорожный. Автомобиль сбил 6-летнего мальчика, когда они с дедушкой переходили дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что примерно равняется выпитой бутылке водки взрослым.