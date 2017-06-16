СК проверит дело о сбитом в Подмосковье «пьяном» мальчике
СК России по Московской области проверит информацию о том, что в результате ДТП погиб ребенок, в крови которого якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, передает «Газета.Ru».
ДТП произошло 23 апреля в городе Железнодорожный. Автомобиль сбил 6-летнего мальчика, когда они с дедушкой переходили дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте.
В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что примерно равняется выпитой бутылке водки взрослым.