Президент России Владимир Путин опроверг вмешательство РФ в президентские выборы в США 2016 года, на которых кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над представителем Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Мы не занимались никакими хакерскими атаками», — сказал президент.

Он также усомнился, что какая-либо страна способна как-то повлиять на выборы в другом государстве.