Нью-йоркский таксист совершил наезд на сотрудника американской секретной службы, в число задач которой помимо прочего входит охрана президента США, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение в эфире телекомпании CNN.

В нем говорится, что печальный инцидент произошел непосредственно после того, как указанный сотрудник в составе охраны американского лидера Дональда Трампа вернулся к Белому дому из больницы. В ней глава государства навещал лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивена Скалису, который получил огнестрельные ранения в ходе стрельбы в Александрии (Вирджиния).

Секретная служба перекрыла проезжую часть улицы неподалеку от Белого дома, но один из таксистов проигнорировал все данные ему знаками указания, выехал на дорогу. Сотрудник Секретной службы вышел ему навстречу, чтобы помешать продолжить движение, и был сбит. Пострадавший был госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей, а водитель такси арестован. Ему предъявлены обвинения в неподчинении сотруднику правопорядка и нападении с использованием транспортного средства.

Арестованный заверил, что попросту не заметил агента Секретной службы. По его словам, он не собирался причинять кому-либо вред.

Выяснилось, что мужчина занимался частным извозом. Находились ли в момент совершения наезда пассажиры-клиенты в его автомобиле, неизвестно.