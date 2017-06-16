Спецпрокурор, расследующий мнимое вмешательство России в президентские выборы США в 2016 году, Роберт Мюллер принялся за изучение финансовых и бизнес-операций зятя лидера США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Также агенты ФБР и федеральные прокуроры уже изучали финансовые операции других приближенных Трампа, включая бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего председателя предвыборной кампании Пола Манафорта и Картера Пейджа, который был советником по вопросам внешней политики во время избирательной кампании.

Ранее издание сообщало, что следователи изучали встречи Кушнера с представителями России в декабре — с российским послом в США Сергеем Кисляком и с Сергеем Горьковым, главой Внешэкономбанка.