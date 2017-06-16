Сенат Конгресса США принял законопроект, призванный усилить давление на Россию и Иран.

В частности, в одном из положений документа говорится о том, что глава Белого дома должен будет вводить санкции против лиц, которые активно взаимодействуют с российскими вооруженными силами или разведслужбами.

Согласно тексту, спустя 180 дней после вступления законопроекта в силу глава государства должен будет применить санкции к тем, кто «вовлечен в значительные транзакции».

Также президент обязан ввести санкции против тех, кто оказывает «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» правительству Сирии.

Исключение касается только сотрудничества в космической сфере.