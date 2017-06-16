Движение поездов и другого железнодорожного транспорта на участке дороги, где сегодня большегруз с прицепом столкнулся с пассажирским составом, временно заблокировано, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

В ее сообщении уточняется, что от удара, перевернувшего грузовик, локомотив поезда остался стоять на рельсах, однако крепление его передней тележки получило повреждение. После его ремонта состав сможет продолжить движение.

Временная блокировка движения на участке железной дороги, где произошла авария, займет около двух часов.

Судя по данным о продаже билетов, в вагонах поезда на момент столкновения с большегрузом находились 59 человек, собиравшихся впоследствии вылететь в разные города из аэропорта Южно-Сахалинска. Они будут доставлены в аэропорт специальными автобусами, о запуске которых после аварии сообщила «Пассажирская компания».

Напомним, грузовик с прицепом столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде между станциями Заозерное и Пугачево. Состав следовал из Ногликов в Южно-Сахалинск. В кабине большегруза находились два человека, оба в результате столкновения погибли.