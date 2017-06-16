Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») рассмотрит диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского 7 июля, передает ТАСС.

По словам руководителя управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероники Смирновой, специальная комиссия, в которую вошли члены диссовета по специальности «Отечественная история», уже сформирована.

Смирнова также добавила, что присутствие автора работы при ее рассмотрении необязательно.