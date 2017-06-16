Фрэд Уормбиер, отец американского студента Отто Фредерика Уормбиера, который был освобожден властями КНДР из тюрьмы и доставлен на родину, раскритиковал администрацию экс-президента США Барака Обамы и поблагодарил нынешнего лидера государства Дональда Трампа за возвращение сына. Об этом написало агентство ТАСС.

По словам Уормбиера, администрация Обамы «ложно уверяла, что Северная Корея поступит по справедливости и отпустит» его сына.

«Я полагаю, что результат говорит сам за себя», — сказал он, комментируя действия предыдущей администрации президента США.

Во вторник Отто Уормбиер был освобожден из тюрьмы в КНДР, в которой провел больше года, и доставлен на родину в бессознательном состоянии. По мнению властей Северной Кореи, студент из Америки впал в кому из-за ботулизма, заболевания, поражающего нервную систему. Врачи в США не нашли в организме Уормбиера следов нейротоксина, вызывающего данного заболевание.

Северная Корея приговорила американского студента к 15 годам лишения свободы за подрывную деятельность против республики.