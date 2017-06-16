Российское министерство экономического развития объясняет рост инфляции на 0,1–0,2 процентных пункта по сравнению с прогнозируемыми значениями запоздалым появлением раннего урожая. А оно, в свою очередь, вызвано обрушившимися на Россию аномальными холодами и большим количеством осадков, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов МЭР.

Обычно плоды раннего урожая поступают на рынок в конце весны, и за счет этого годовой уровень прироста цен незначительно снижается. Минэк рассчитывал на то, что эта тенденция сохранится, и заложил ее предполагаемые результаты в годовой прогноз инфляции (в мае она должна была составить 3,9–4%, а в итоге сохранилась на апрельском уровне в 4,1%).

Синоптики признали минувший апрель самым влажным за последние три десятилетия и самым холодным с 2010 года. В отдельные майские дни температура на 10 градусов не дотягивала до климатической нормы, да и в июне ситуация складывалась схожим образом.

Этой ситуации, спровоцировавшей задержку появления раннего урожая, соответствует положение дел на продуктовом рынке: на вторую неделю июня-2016 плодоовощная продукция (особенно картофель, морковь, яблоки и капуста) подорожала на 0,3%, а за аналогичный период нынешнего года — на 2,2%.

Главный экономист ИК «Уралсиб кэпитал» Алексей Девятов добавил, что ко второй неделе июня прошлогодние запасы овощей уже были исчерпаны, и это также сказалось на ситуации с ценами.

Хотя агроэксперты рассчитывают, что ближе к концу лета удастся собрать хороший урожай зерновых, и инфляция замедлится, проблем все равно не избежать: в августе-сентябре цены на продукты питания окажутся выше прошлогодних из-за недостатка в картофеле (погода в Центральной части России до сих пор не благоприятствует его посадке), а если вдобавок продолжатся дожди, то инфляция может вырасти еще сильнее.

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