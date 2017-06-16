Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным не нашлось достойных вопросов от оппозиции. Об этом он заявил в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», пишет ТАСС.

«Что такое оппозиционное обращение? Вот Вы делаете то-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так, если бы я был на Вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Это была бы оппозиция Путину», — сказал он.

Песков назвал подобные предложения «конструктивной оппозицией».

По словам пресс-секретаря президента, он «перелопатил изрядную долю обращений», однако вопросов от оппозиции практически не было. Песков также рассказал, что президент готовился к «Прямой линии» несколько дней.