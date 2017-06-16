Американское внешнеполитическое ведомство в лице его официального представителя Хезер Науэрт дало понять, что не собирается реагировать на критику со стороны Берлина и Вены из-за планов по введению новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

«Я не буду комментировать высказывания или критику тех государств по поводу происходящего на Капитолийском холме», — заявила Науэрт в ответ на вопрос о том, как Госдепартамент США реагирует на негативную оценку намерения Вашингтона ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России.

Представитель Госдепа заверила, что в настоящее время США продолжают искать сферы для сотрудничества с РФ. В качестве примера она привела возможность взаимодействия двух стран в борьбе с международным терроризмом.

После этого — а вопрос был задан в рамках планового брифинга — Науэрт резко сменила тему и начала объяснять важную для США роль первой поставки американского сжиженного природного газа в Польшу.

Напомним, в минувшую среду глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн высказались категорически против намерения Вашингтона ввести против России новые санкции. Оба государственных деятеля считают, что планы американских властей, которые сейчас обсуждаются в Конгрессе США, не соответствуют международному праву, ставят под угрозу энергобезопасность Европы, а главное — наносят урон процессу урегулирования конфликта на востоке Украины.

Габриэль и Керн уверены, что истинная цель планируемых Вашингтоном антироссийских санкций — это «продавливание» своего сжиженного природного газа на европейском рынке за счет «выдавливания» оттуда российского голубого топлива.

Об опасности новых санкций предупредил также глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. Выступая перед членами комитета по иностранным делам в Палате представителей американского Конгресса, он констатировал, что «российско-американские отношения ухудшаются» до недопустимого уровня для «двух величайших ядерных держав планеты».