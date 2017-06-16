Правительство выделило 62 млрд руб. на строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов. Об этом это рассказал глава Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский в интервью «Известиям».

По его мнению, для развития судоходной отрасли в России необходима инфраструктура. В Европейской части России существуют в настоящий момент две самые важные проблемы — это недостаток воды на Нижнем Дону, где положение может исправить создание Багаевского гидроузла, и на Средней Волге, где необходимо строительство Нижегородского гидроузла.

«Обе проблемы существуют десятки лет, их решение — давняя мечта всей отрасли. И так получилось, что решение правительством принято именно сейчас, не в самое простое для федерального бюджета время. Просто дальше уже идти некуда — уперлись. Проектирование уже идет полным ходом», — заявил Олерский.

Он отметил, что в настоящий момент деньги практически выделены.

«Практически да. На два проекта 62 млрд рублей. Пока нет стопроцентной обеспеченности на всё строительство. Если денег не найдут на период до 2020 года — срок окончания строительства, мы предложим иные способы его финансирования и эксплуатации гидроузла, например концессию», — добавил он.

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