С начала нынешнего года объем продаж авиабилетов на внутренние рейсы по России увеличился на 27% (к концу мая) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пишут «Известия» со ссылкой на экспертную оценку Ростуризма.

Судя по статистике, чаще всего путешествуют самолетами по России жители городов-миллионников: туристическая активность их населения в нынешнем году уже перевалила за докризисный уровень, и лидируют по этому показателю москвичи, петербуржцы, жители Екатеринбурга, Челябинска и Самары. Самые популярные пункты назначения — Сочи и Крым.

В пресс-службе Ростуризма пояснили, что высокие показатели продаж авиабилетов на внутренние рейсы в городах с населением выше 1 млн человек — это следствие большого количества жителей и удобства перелетов (авиасообщение в крупных городах лучше развито, билеты дешевле, а прямых рейсов больше).

Кроме того, в ведомстве видят связь между высоким уровнем продаж авиабилетов на внутренние рейсы и снижением их стоимости: за год средний чек по России потерял в цене более 20% (эксперты объясняют это в том числе переходом на гибкое ценообразование и внедрение тарифов без багажа).

Например, слетать в Сочи и обратно стало на 25% дешевле (около 10843 рублей), в Крым — на 10% (до 11 264 рублей), причем минимальную цену авиакомпании выставляют на рейсы с вылетом из Москвы. Для сравнения: билеты Москва–Симферополь–Москва стоят приблизительно 9,3 тыс. рублей, а Петербург–Симферополь–Петербург около 16 тыс. рублей.

Специалисты Biletix отметили, что за последнее время заметно увеличилась покупательская активность жителей Самары, которые продемонстрировали почти двукратный рост спроса на авиабилеты по России. На данный момент этот город, по оценке экспертов, является едва ли не самым туристически активным регионом страны.

Подробнее — в материале «Известий»: Мода на внутренний туризм